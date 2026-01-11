Pnrr a Bergamo bene asili e nuova piazzola ecologica Ma oltre la Gamec fatica anche Sant’Agata

A Bergamo proseguono i lavori pubblici finanziati dal PNRR, con la riqualificazione di asili e la realizzazione di una nuova piazzola ecologica. Mentre si avvicina la conclusione del nido di Longuelo e si recupera il cantiere della Scuri, altre zone come Sant’Agata incontrano difficoltà, evidenziando le sfide e i progressi delle opere in corso in città.

Bergamo, riaperti due asili ampliati con il Pnrr ma a capacità «ridotta». Servono fondi per gli organici - Ogni armadietto ha una targhetta con un nome, le tonalità delle pareti hanno tenui colori pastello. bergamo.corriere.it

Pnrr: Foti, nessun taglio in revisione, a Sud risorse superiori al 40% - "Posso assicurare, in ordine alla riprogrammazione al 30 giugno 2026, al Sud sono state ... ilsole24ore.com

