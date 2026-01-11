Pnrr a Bergamo bene asili e nuova piazzola ecologica Ma oltre la Gamec fatica anche Sant’Agata

A Bergamo proseguono i lavori pubblici finanziati dal PNRR, con la riqualificazione di asili e la realizzazione di una nuova piazzola ecologica. Mentre si avvicina la conclusione del nido di Longuelo e si recupera il cantiere della Scuri, altre zone come Sant’Agata incontrano difficoltà, evidenziando le sfide e i progressi delle opere in corso in città.

LA FOTOGRAFIA. In dirittura il nido di Longuelo (l’ultimo dei cinque demoliti) e «sta recuperando» il cantiere della Scuri. Rota: «La quasi totalità delle opere rispetterà i tempi». Per gli alloggi nell’ex carcere corsa per recuperare i ritardi». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

