Ancora tre morti sul lavoro | un operaio schiacciato da gru un altro travolto un terzo caduto da un' impalcatura

Negli ultimi giorni si sono registrate tre tragedie sul lavoro, con la perdita di tre operai. Un uomo di 59 anni è deceduto durante i lavori in una centrale idroelettrica, mentre altri due operai hanno perso la vita: uno travolto durante le operazioni di scarico di tegole e un altro caduto da un’impalcatura. Questi incidenti evidenziano ancora una volta la necessità di migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro.

Tre incidenti mortali sul lavoro sono accaduti tra il tardo pomeriggio di giovedì 22 e il pomeriggio di venerdì 23 gennaio. In un'azienda privata di Livorno un lavoratore è rimasto schiacciato sotto una gru. Più a sud, a Petrella Liri in provincia dell'Aquila, un altro uomo è deceduto dopo essere stato travolto da un mezzo meccanico in cantiere. A Palermo, invece, un operaio di 40 anni è morto cadendo da un'impalcatura., L'incidente è avvenuto dentro il capannone di una ditta, in via Emiro Giafar, a Palermo, mentre l'uomo eseguiva delle riparazioni. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati, l'operaio 40enne era già senza vita.

