L’impalcatura non regge è tenuta con fil di ferro e un muratore precipita da due metri | imprenditore a processo per lesioni

Un imprenditore è stato processato per lesioni dopo un incidente in un cantiere di Ancona. Durante un controllo dell’Ast, sono emersi lavori di riparazione non conformi: l’impalcatura, tenuta con fil di ferro, era instabile e ha causato la caduta di un muratore da due metri. La situazione evidenzia rischi legati a interventi di fortuna e mancanza di adeguate misure di sicurezza nei cantieri edilizi.

ANCONA - Quando è arrivato il controllo dell'Ast sono stati trovati dei fil di ferro che tenevano le aste dell'impalcatura, una soluzione per arginare quello che era un ponteggio arrugginito e lasciato alle intemperie per mesi. Per questo un muratore di 53 anni, romeno, era precipitato di sotto.

