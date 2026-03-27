Giudizio Universale torna visibile in tutto il suo splendore il capolavoro michelangiolesco

Dopo un intervento di restauro iniziato il 1 febbraio, il Giudizio Universale di Michelangelo torna a essere visibile nella sua interezza. Il capolavoro si trova nella Cappella Sistina e, dopo i lavori di recupero, sono stati ripristinati dettagli e colori originali. L'intervento ha riguardato l'eliminazione di crepe, depositi e danni causati dal tempo e dai processi di invecchiamento.

Dopo settimane di interventi delicati e altamente specializzati,il “Giudizio Universale” di Michelangelo Buonarroti è tornato a mostrarsi in tutta la sua potenza espressivae nella vivacità delle cromie originarie. A darne notizia è la direzione deiMusei Vaticani, che ha annunciato la conclusione della manutenzione straordinaria avviata lo scorso 1° febbraio nella Cappella Sistina. L’operazione ha riguardato la rimozione di una sottile velatura biancastra depositatasi nel tempo sulla superficie pittorica.Pur essendo quasi impercettibile a occhio nudo, questa patina attenuava sensibilmente la profondità del chiaroscuro e la brillantezza delle tonalità tipiche del maestro rinascimentale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Giudizio Universale, torna visibile in tutto il suo splendore il capolavoro michelangiolesco Articoli correlati Leggi anche: Il Giudizio Universale torna in restauro dopo 30 anni: al via la manutenzione straordinaria Il Casino Nobile di Villa Torlonia torna al suo splendore ottocentescoIl Casino Nobile di Villa Torlonia si presenta nuovamente al pubblico nel pieno del suo splendore, a conclusione dei lavori di manutenzione che hanno... Cappella Sistina, 'Il Giudizio Universale' di Michelangelo riacquista i suoi colori Una raccolta di contenuti su Giudizio Universale Discussioni sull' argomento Il (sorprendente) museo da scoprire a Venezia in primavera; La spiritualità, oltre la musica, nella ricerca di Franco Battiato. Roma: Giudizio Universale, Michelangelo torna in luce nella Cappella SistinaConclusa la manutenzione straordinaria del Giudizio Universale nella Cappella Sistina. Rimosso il velo biancastro che attenuava i colori originali, ora le cromie e il chiaroscuro dell’affresco emergon ... radiocolonna.it Il Giudizio Universale torna a risplendere nella Cappella SistinaÈ la prima volta, dopo circa 30 anni, che si rimette mano sul giudizio di Michelangelo nella Sistina. I restauratori, come medici in prima linea, lavorano sui grandi ponteggi per donare ai visitatori ... rainews.it Colori più brillanti dopo la patina biancastra rimossa: è terminato l'intervento di manutenzione relativo al Giudizio Universale che torna a essere visibile senza ponteggi. Ve ne parlo nel dettaglio nell'ultimo articolo... Brighter colors after the whitish patin - facebook.com facebook I Musei Vaticani annunciano la fine della manutenzione del Giudizio Universale di Michelangelo Buonarroti. Da oggi su #VaticanNewsIT i primi episodi del podcast “I segreti del Giudizio”: dentro il cantiere della Cappella Sistina @PaoloOndarza bit.ly/4sFhm x.com