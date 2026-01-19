Marocco Brahim Diaz rompe il silenzio | La mia anima soffre Ho sognato questo titolo Grazie a tutto l’amore che mi avete dato

Brahim Diaz, calciatore marocchino ex Real Madrid e Milan, ha condiviso su social un messaggio in cui esprime il suo stato d’animo dopo le recenti difficoltà legate al rigore fallito in Coppa d’Africa. Con parole sincere, Diaz ringrazia i sostenitori per l’amore ricevuto e riflette sul suo percorso, sottolineando come questo titolo sia stato un sogno realizzato per lui.

Brahim Diaz rompe il silenzio dopo il caos del rigore sbagliato: “Ho fallito, sarà difficile rialzarmi”Brahim Diaz si è esposto pubblicamente dopo l’errore dal dischetto nella finale di Coppa d’Africa.

Il Marocco fa ricorso a Caf e Fifa contro il Senegal. Brahim Diaz distrutto: "Ho fallito, chiedo scusa"Il Marocco ha presentato ricorso sia alla Caf che alla Fifa riguardo alla finale di Coppa d'Africa contro il Senegal.

