Marocco Brahim Diaz rompe il silenzio | La mia anima soffre Ho sognato questo titolo Grazie a tutto l’amore che mi avete dato
Brahim Diaz, calciatore marocchino ex Real Madrid e Milan, ha condiviso su social un messaggio in cui esprime il suo stato d’animo dopo le recenti difficoltà legate al rigore fallito in Coppa d’Africa. Con parole sincere, Diaz ringrazia i sostenitori per l’amore ricevuto e riflette sul suo percorso, sottolineando come questo titolo sia stato un sogno realizzato per lui.
Brahim Diaz rompe il silenzio dopo il caos del rigore sbagliato: “Ho fallito, sarà difficile rialzarmi”Brahim Diaz si è esposto pubblicamente dopo l’errore dal dischetto nella finale di Coppa d’Africa.
Il Marocco fa ricorso a Caf e Fifa contro il Senegal. Brahim Diaz distrutto: "Ho fallito, chiedo scusa"Il Marocco ha presentato ricorso sia alla Caf che alla Fifa riguardo alla finale di Coppa d'Africa contro il Senegal.
Brahim Diaz rompe il silenzio dopo il caos del rigore sbagliato: “Ho fallito, sarà difficile rialzarmi” - Brahim Diaz rompe il silenzio e parla a tutto il Marocco dopo quanto avvenuto col rigore sbagliato in finale di Coppa d'Africa: "Ieri ho fallito ... fanpage.it
Brahim Diaz devastato, tra Spagna e Marocco milioni di critiche: "Non sei Zidane, cosa hai fatto" - facebook.com facebook
Nei 20 minuti di follia nella finale di Coppa d'Africa tra Senegal e Marocco aleggiano alcuni dubbi: Brahim Diaz ha sbagliato di proposito il calcio di rigore Dal presunto accordo con Sadio Mané alle lacrime, la serata da incubo dell'ex Milan x.com
