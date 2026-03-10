Un paziente del reparto di Medicina Generale dell’ospedale Fatebenefratelli di Benevento ha espresso gratitudine al personale del reparto, affermando di aver ricevuto un aiuto importante nel superare un periodo di sofferenza durante il ricovero. La sua testimonianza sottolinea il rapporto tra i pazienti e gli operatori sanitari in un momento di bisogno. Il ringraziamento è stato pubblicamente rivolto al team di medici e infermieri che lo hanno assistito.

Un paziente D.A.C. ha voluto ringraziare il Reparto di Medicina Generale dell'ospedale Fatebenefratelli di Benevento per le cure ricevute durante il suo ricovero. Ecco il testo: "Grazie infinite per avermi aiutato a superare questo momento di sofferenza con le vostre attenzioni e la vostra disponibilità dimostrata facendomi sentire protetto e con estrema gentilezza. Grande riconoscenza per la vostra professionalità".

© Anteprima24.it - Il ringraziamento al personale del Fatebenefratelli: “Mi avete aiutato a superare la sofferenza”

