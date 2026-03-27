La tappa di oggi del Giro di Catalogna 2026 si svolge tra La Seu d’Urgell e La MolinaColl de Pal, con un percorso impegnativo che si svolge ad alta quota. A causa delle cattive condizioni meteorologiche di ieri, lo svolgimento della gara è stato posticipato e ora si svolge in modo ineluttabile. I favoriti si preparano a confrontarsi in una fase cruciale della corsa.

Quanto è stato rinviato nella giornata di ieri a causa delle avverse condizioni meteo diventa adesso ineluttabile: è il momento dell’atteso scontro tra i big in un faccia a faccia che potrebbe fornire indicazioni significative sulla conformazione della classifica in vista del gran finale. Il Giro di Catalogna è pronto a vivere la quinta tappa, La Seu d’Urgell-La MolinaColl de Pal di 155,3 chilometri. Le schermaglie iniziali sono ormai giunte al termine. I big che hanno puntato il loro mirino sulla conquista del successo finale devono uscire allo scoperto e fronteggiarsi senza esclusione di colpi sul primo vero arrivo in salita della corsa. Ci sono tutte le premesse per una entusiasmante battaglia tra Vingegaard, Evenepoel, Almeida e Pidcock. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi La Seu d’Urgell-La Molina/Coll de Pal in tv: orari, percorso, favoriti. I big sono pronti alla battaglia ad alta quota

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