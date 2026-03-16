Un uomo senza dimora ha colpito con un pugno un vigilante nel pronto soccorso dell’Ospedale Valduce di Como nella notte di sabato. L’aggressione è avvenuta mentre il vigilante cercava di impedirgli di entrare nel bagno per lavarsi. L’episodio si è verificato intorno alle ore 23, senza che ci siano state altre persone coinvolte o ferite gravi.

Como, 16 marzo 2026 – Ha aggredito l'addetto alla sicurezza del pronto soccorso dell'Ospedale Valduce, sabato notte, che gli stava impedendo di andare in bagno a lavarsi. L'uomo, un italiano di 58 anni senza fissa dimora, è stato bloccato e consegnato alla polizia, ma nel frattempo aveva colpito a pugni il vigilante. Come disposto dal magistrato di turno della Procura di Como, Davide Li Volti, è stato arrestato per lesioni personali a un agente di pubblica sicurezza, con l'aggravante di fatti avvenuti all'interno contesto sanitario. Monza, aggredisce medici e infermieri del San Gerardo perché non la visitano. Arriva la polizia, ventenne arrestata La reazione violenta . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Como, va nel bagno del pronto soccorso a lavarsi: clochard prende a pugni il vigilante che cerca di fermarlo

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