Un giovane di 19 anni di Catania è stato arrestato dopo aver colpito un medico nel reparto di emergenza dell’ospedale San Marco. L’aggressione è avvenuta nei momenti successivi alla richiesta di dimissioni, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine. Il ragazzo, incensurato, è stato portato in caserma e ora si trova in attesa di essere giudicato.

Un giovane di Catania è stato arrestato per aggressione a un medico all’interno di una struttura sanitaria. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi presso il Pronto Soccorso dell’ospedale San Marco, dove il ragazzo, visibilmente ubriaco, è stato protagonista di un gesto violento dopo essere stato dimesso. Il medico è stato colpito al volto, mentre l’aggressore ha tentato la fuga ma è stato fermato dalla Polizia. L’arresto è avvenuto per lesioni personali a danno di personale sanitario. I fatti: un’aggressione improvvisa in ospedale Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è stato determinante per fermare il giovane e garantire la sicurezza all’interno dell’ospedale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Catania, 19enne incensurato prende a pugni un medico in ospedale: non voleva essere dimesso

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