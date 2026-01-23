Giorgio Gori è stato contestato dai pro Pal all' Università di Bergamo

All'Università di Bergamo, l'europarlamentare ed ex sindaco Giorgio Gori è stato oggetto di una contestazione da parte dei pro Pal. L'evento ha attirato l'attenzione sulla presenza di Gori nel contesto accademico, evidenziando il dibattito politico e le diverse opinioni che caratterizzano la scena locale e nazionale.

C'è stata una contestazione all'università di Bergamo per l'europarlamentare ed ex sindaco della città Giorgio Gori. Alcuni manifestanti pro Palestina hanno interrotto un convegno dedicato a giovani, università e lavoro ed esposto uno striscione riportante "Fuori i sionisti dalle Università". " Non siamo con Hamas, siamo con chiunque spara a un sionista " dice uno degli attivisti, ripreso in un video. Non è la prima volta che capita a un esponente del Pd: lo scorso ottobre l'ex deputato Emanuele Fiano era stato contestato a Venezia e sempre con il grido d'accusa "Fuori i sionisti dall'università". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Giorgio Gori è stato contestato dai pro Pal all'Università di Bergamo Leggi anche: L'articolo sul Foglio letto dai pro Pal che hanno contestato Fiano a Venezia Leggi anche: Sinagoga di Monteverde imbrattata dai pro Pal: caccia a due incappucciati Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Crisi ex Ilva, Novi Ligure delusa dall’europarlamentare amico Gori; Giorgio Gori passa da Chivasso invitato da Alberto Avetta (e nel PD qualcuno prende appunti); Gori: Sulla sicurezza la sinistra ha perso molti voti; Gori non esclude il bazooka: Europa, non ti disunire. Sconfortante l’atteggiamento a sinistra sull’Iran così come la poca passione nel sostenere la resistenza ucraina. Giorgio Gori è stato contestato dai pro Pal all'Università di BergamoAlcuni studenti dei collettivi hanno cercato di interrompere un evento a cui partecipava l'eurodeputato ed ex sindaco: Fuori i sionisti dall'università. Il precedente di Fiano a Venezia ... ilfoglio.it Gori: Sulla sicurezza la sinistra ha perso molti votiL'ex sindaco di Bergamo, europarlamentare pd, riflette sulla possibile via da percorrere. È in arrivo dal governo un pacchetto di regole. C'è chi pensa però che reprimere soltanto non serva. Gori lo p ... ilfoglio.it Giorgio Gori - facebook.com facebook

