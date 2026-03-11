La longevità è un business occhio alle trappole mentre la scienza va avanti

Negli ultimi anni, il settore dedicato alla longevità ha visto una crescita significativa con offerte che spaziano da diete e digiuni a trattamenti purificanti, integratori e test genetici. Dopo la pandemia, l’interesse verso il prolungamento della vita si è intensificato a livello mondiale, portando molte aziende a proporre soluzioni di varia natura. È importante rimanere vigili di fronte a queste proposte, poiché il mercato è ricco di trappole.

Dalle diete al digiun o, passando per trattamenti purificanti, integratori, test genetici. "Dopo la pandemia intorno alla longevità si è accesa un'attenzione globale. E purtroppo il mercato della longevità ha risposto, spostando l'attenzione dalla gestione etica della salute per un invecchiamento sano a un business fatto di paure e promesse spesso non realizzabili". Parola di Giovanni Scapagnin i, nutrizionista, neuro gerontologo e vicepresidente SINUt, Società Italiana di Nutraceutica, che ne ha parlato con LaSalute di LaPresse a margine del convegno 'Vivere meglio, vivere più a lungo. Le opportunità cliniche contro i falsi miti', organizzato a Roma da Salvatore Pennisi, medico specializzato in medicina funzionale e dei sistemi integrati.