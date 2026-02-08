Calamai analizza la corsa scudetto | Inter la più forte ma occhio alle trappole Il Milan…

Oggi pomeriggio i tifosi di calcio seguono con attenzione le partite di Serie A, soprattutto quelle che coinvolgono Inter e Milan. Calamai, nel suo editoriale, dice che l’Inter è la squadra da battere in questo momento, ma mette in guardia i tecnici Chivu e Allegri: ci sono trappole in agguato e bisogna stare attenti. La corsa scudetto è ancora aperta, e ogni dettaglio può fare la differenza.

Inter News 24 Calamai, nel suo editoriale per Tmw, mette in guardia Chivu e Allegri per le sfide di questo pomeriggio. Le sue parole. Il campionato entra nel vivo e la lotta per il vertice sembra ormai un affare privato tra le due milanesi. Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha analizzato lo stato di forma delle due contendenti, definendole come le uniche vere favorite per la vittoria finale. Se da un lato l' Inter di Cristian Chivu vanta una profondità di organico superiore a chiunque altro, il Milan di Massimiliano Allegri può godere del vantaggio di non avere impegni infrasettimanali europei, potendo concentrare ogni energia sulla Serie A.

