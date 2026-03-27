Palazzo Chigi ha annunciato che il ministro del Turismo ad interim è stato nominato in attesa di una decisione definitiva. La nota ufficiale esprime ringraziamenti a Daniela Santanché per il lavoro svolto finora. La comunicazione non specifica ancora quale sarà la prossima figura incaricata di ricoprire il ruolo, limitandosi a confermare la temporanea nomina.

In una nota Palazzo Chigi ringrazia Daniela Santanché per il lavoro svolto e comunica che al momento il Ministro del Turismo verrà gestito dal Presidente Meloni, mentre si prenderà del tempo per scegliere un sostituto Dopo cheDaniela Santanché ha dato le sue “spontanee” dimissioni, adessoGiorgia Meloni ha deciso di non nominare nessun altro al suo posto ma di autoassegnarsi il ruolo, diventando cosìMinistro del Turismo ad interim. Sono state ore di incertezza a Palazzo Chigi nel decidere se chiamare qualcun altro all’interno della squadra o assumersi questa competenza. Poi alla fine Meloni si è voluta prendere la responsabilità ed ha così deciso di occuparsi da ora, fino a che non troverà un degno sostituto, del ministero del turismo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Giorgia Meloni Ministro del Turismo ad interim in attesa della scelta definitiva

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