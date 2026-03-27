Un giocatore della nazionale italiana si sta allenando individualmente in vista dei prossimi playoff contro l’Irlanda del Nord. La squadra si prepara per l’incontro decisivo, che si terrà tra pochi giorni. La sessione di allenamento si svolge senza altri membri del team, concentrandosi sulla preparazione personale del calciatore. La partita rappresenta un passaggio fondamentale per la qualificazione al torneo mondiale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. BERLINO, GERMANIA — Il 29 giugno 2024, Gianluca Scamacca ha mostrato il suo disappunto sul campo dell’Olympiastadion dopo l’eliminazione dell’Italia dal torneo, segnata dalla sconfitta ai quarti di finale contro la Svizzera. Questo evento ha lasciato i tifosi italiani con numerose domande sul futuro della nazionale, poiché l’Italia affronta nuove sfide in vista dei prossimi impegni internazionali. (Photo by Lars BaronGetty Images) Le ultime notizie sul rientro dell’Italia sono molto positive. Gennaro Gattuso ha quasi l’intera squadra a disposizione per l’allenamento in vista del decisivo play-off di Coppa del Mondo contro il Northern Ireland. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Giocatore dell’Italia si allena individualmente in vista dei playoff contro l’Irlanda del Nord.

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