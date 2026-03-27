Amanda Sandrelli ha condiviso sui social il ricordo del padre, scomparso recentemente, sottolineando il senso di vuoto che ne deriva. Ha ringraziato i giornalisti per aver rispettato il suo dolore e per aver evitato commenti inappropriati durante il periodo di lutto. La notizia ha ottenuto attenzione sui canali online, dove molti hanno espresso solidarietà e rispetto per la famiglia dell’artista.

Amanda Sandrelli saluta sui social papà Gino Paoli e ringrazia tutti i giornalisti che hanno rispettato il suo dolore. L'artista lascia anche altri tre figli, avuti da Paola Penzo Lo scorso 24 marzosi è spento all’età di 91 anni Gino Paoli, il grande cantautore se n’è andato nella notte lasciando un grande vuoto sia nel mondo della musica sia nella sua famiglia e in particolar modo nei suoi figli. Amanda Sandrelliha scelto il silenzio, ha sempre avuto un rapporto molto stretto con suo padre tanto che da piccola ha anche deciso per un periodo di non andare a vivere con sua mamma bensì di stare col grande cantautore. Adesso lei sta piangendo questa grande mancanza ed ha pubblicato una foto per ringraziare anche tutti i giornalisti che hanno rispettato il suo dolore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gino Paoli, Amanda Sandrelli dopo la morte del papà: “Un vuoto profondo”

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