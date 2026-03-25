Amanda Sandrelli ha condiviso una foto in bianco e nero per salutare il padre, Gino Paoli, scomparso il 24 marzo 2026. Gino Paoli, cantante e poeta del Novecento, è deceduto nella data indicata. La figlia ha pubblicato l’immagine sui social network, senza ulteriori commenti. La notizia della scomparsa è stata comunicata ufficialmente tramite canali di informazione e agenzie di stampa.

Con una foto in bianco e nero, Amanda Sandrelli ha detto addio all’amato papà Gino Paoli. L’artista, poeta del Novecento, è scomparso il 24 marzo 2026. “Babbo mio”. Poche parole, l’appellativo più dolce, uno scatto privato, padre e figlia insieme racchiusi in una fotografia dove entrambi rimarranno per sempre così, uniti, l’uno al fianco dell’altro. Amanda Sandrelli, l’addio a papà Gino Paoli. Non portava il suo cognome, ma quello della madre, perché così avevano deciso Stefania Sandrelli e Gino Paoli, di comune accordo. C’è il massimo riserbo intorno alla morte di Gino, comunicata dalla famiglia. I funerali saranno in forma privata, senza... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Amanda Sandrelli, l’addio all’amato papà Gino Paoli con la foto in bianco e nero

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"Babbo mio!" Il dolce e struggente messaggio di Amanda Sandrelli per papà Gino - facebook.com facebook