Perché Amanda Sandrelli non porta il cognome del papà Gino Paoli | il retroscena sulla sua nascita nascosta agli scattini

Amanda Sandrelli, unica figlia femmina di Gino Paoli, non porta il suo cognome. La scelta deriva dalla relazione tra il cantautore e Stefania Sandrelli, che si interruppe tra il 1962 e il 1964. La nascita di Amanda rimase nascosta agli “scattini”, i fotografi di gossip dell’epoca, e il suo cognome rispecchia il nome della madre.

L’unica figlia femmina di Gino Paoli è anche la sola che non porta il suo cognome. E il motivo è da ricercare nella storia tra il cantautore e Stefania Sandrelli, che tra il 1962 e il 1964 ebbero una storia d’amore. All’epoca – quando i due si conobbero – l’attrice aveva solo 15 anni, mentre Paoli 27, ed era già sposato con Anna Fabbri. Da quella relazione clandestina, nel 1964, nacque, a Losanna, Amanda. La scelta di farla nascere il Svizzera è legata al tentativo di Paoli e Sandrelli di allontanarsi dalle luci dei flash degli “scattini”, ossia dei fotografi sempre in cerca di gossip. «Il nostro è stato un amore vero, intenso, passionale – ha scritto Paoli nel libro autobiografico Cosa farò da grande –. 🔗 Leggi su Open.online

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