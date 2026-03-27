Gianluca Grignani annulla i concerti | cosa è successo

Gianluca Grignani ha annullato i concerti previsti dopo aver annunciato un nuovo tour in Italia. Il cantautore toscano, che era tornato a esibirsi dal vivo, aveva programmato diverse date sul territorio. Tuttavia, le esibizioni sono state cancellate senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali. La notizia ha coinvolto i fan che attendevano le performance dal vivo dell’artista.

Dopo lunghi anni lontano dal palco, Gianluca Grignani era pronto a riprendersi la scena. Il cantautore toscano aveva annunciato un nuovo tour in giro per l’Italia e non vedeva l’ora di tornare a intonare assieme ai propri fan i suoi successi più famosi. Purtroppo, però, il sogno è momentaneamente sfumato. A causa di problemi fisici, Grignani ha cancellato i prossimi concerti del tour dal titolo Verde Smeraldo – Residui di Rock’n’Roll. Gianluca Grignani annulla i concerti. I concerti del tour Verde Smeraldo – Residui di Rock’n’Roll in programma il 23 maggio al Lancio Forum di Castelraimondo in provincia di Macerata, il 25 maggio all’Alcatraz di Milano e il 27 maggio all’Atlantico di Roma sono stati annullati. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Gianluca Grignani annulla i concerti: cosa è successo Articoli correlati Leggi anche: Sanremo 2026, cosa è successo fra Laura Pausini e Gianluca Grignani Leggi anche: Gianluca Grignani sta male, stop improvviso ai concerti: "Devo curarmi" #gianlucagrignani in #concerto #reazione #sorpresa #gossip #musicaitaliana #triste #gossip Contenuti utili per approfondire Gianluca Grignani Temi più discussi: Blanco in duetto con Grignani: Una leggenda per me; Mà è nuovo album di Blanco, svelata la tracklist; Blanco featuring Elisa: il nuovo singolo Ricordi esce il 27 marzo, le date del tour e il duetto con Gianluca Grignani. Gianluca Grignani annulla il tour per problemi di salute: Dopo Sanremo avevo più voglia di tornare liveGianluca Grignani cancella il tour a causa di problemi di salute. Annullati tre concerti compresi Roma e Milano, ma sono previsti rimborsi tramite canali ufficiali. 0€ per 14 giorni: prova gratis l'ab ... fanpage.it Gianluca Grignani annulla tutti i prossimi concertiUna nota stampa: si informa che sono annullati i concerti di Gianluca Grignani in programma il 23 maggio al Lanciano Forum di Castelraimondo (Macerata), il 25 maggio all’Alcatraz di Milano e il 27 mag ... rockol.it Ultim'ora. #GianlucaGrignani sta male: stop improvviso ai concerti - facebook.com facebook