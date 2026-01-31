A Sanremo 2026 Gianluca Grignani e Laura Pausini si incontreranno per la prima volta dopo le polemiche
A Sanremo 2026, Gianluca Grignani e Laura Pausini sono pronti a incontrarsi di nuovo, questa volta sul palco del Festival. Dopo le tensioni dell’estate scorsa, quando si erano scambiati frecciate sui social a causa di una cover di “La mia storia tra le dita”, i due artisti potrebbero condividere la scena per la prima volta in pubblico. L’occasione è la serata Cover, dove Grignani sarà ospite di Luchè. La presenza di entrambi ha già acceso le speranze di vedere un chiarimento tra i due, anche se ancora
Al Festival di Sanremo 2026 Gianluca Grignani, ospite di Luchè nella serata Cover, e Laura Pausini potrebbero incontrarsi per la prima volta in pubblico dopo le polemiche dell'estate scorsa causate da una cover di "La mia storia tra le dita".🔗 Leggi su Fanpage.it
