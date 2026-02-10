Florian Lipowitz rivela | Dopo il Tour problemi di salute i riflettori mi mettono a disagio

Florian Lipowitz ha parlato dei problemi di salute avuti dopo il Tour. Il ciclista tedesco spiega che i riflettori e la pressione lo mettono a disagio, tanto da influenzare il suo stato di salute. Le squadre si muovono già per la stagione 2026, con le prime gare e test che aiuteranno a capire chi potrà puntare ai Grandi Giri.

Le squadre professionistiche si preparano per la stagione 2026 con le prime corse a tappe e i test iniziali che definiscono i candidati ai Grandi Giri. Tra i nomi da tenere d’occhio emerge Florian Lipowitz, giovane talento tedesco della Bora–Hansgrohe, già protagonista nell’ultima annata e destinato a cercare un ruolo da protagonista anche in questa stagione. Il quadro generale punta a confermare progressi evidenti e a misurare la capacità di gestire accentramenti mediatici, pressioni e impegni sportivi su livelli elevati. Nel corso della passata stagione Lipowitz ha dovuto affrontare un periodo di recupero dopo una fase intensa che ha influenzato la condizione complessiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Florian Lipowitz si apre e racconta di aver avuto problemi di salute dopo il Tour.

