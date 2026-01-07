Udienza Generale 7 gennaio 2026 | Papa Leone XIV invita a riscoprire il Concilio Vaticano II

Nella prima Udienza Generale del 2026, papa Leone XIV invita a riflettere sul Concilio Vaticano II, evidenziando l'importanza di conoscere e approfondire gli insegnamenti di questo evento fondamentale per la Chiesa. Attraverso un ciclo di catechesi, il Papa mira a riscoprire i valori e le innovazioni introdotte dal Concilio, offrendo uno spunto di riflessione per i fedeli e per tutti coloro interessati al dialogo tra fede e modernità.

Nella prima Udienza Generale del nuovo anno, papa Leone XIV inizia un ciclo di catechesi alla riscoperta del Concilio Vaticano II e ad un approfondimento di esso. Papa Leone XIV ha tenuto oggi, 7 gennaio, la prima Udienza Generale del nuovo anno, che si è svolta nell'Aula Paolo VI.

+++ #PapaLeoneXIV: #ConcilioVaticanoII è la stella polare della #Chiesa #Papa durante l' #udienza generale nell'Aula Paolo VI dedicata alla rilettura dei documenti del #VaticanoII: "Insieme all’anniversario del Concilio di #Nicea, nel 2025 abbiamo ricord x.com

#PapaLeoneXIV arrivato nell'Aula Paolo VI per la prima udienza generale del 2026. Leone è stato accolto da un caloroso applauso dai circa 7 mila fedeli presenti In diretta su #TV2000 e #Play2000 Canale 28 157 Sky #7gennaio #Leone #LeoXIV #Po - facebook.com facebook

