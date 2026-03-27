In meno di 24 ore sono stati raccolti 6mila euro per sostenere un'azienda agricola colpita dal maltempo nel forlivese. La tempesta di ieri ha provocato danni significativi alle colture e alle strutture dell’azienda, che ora riceve aiuti da parte della comunità. Il maltempo ha interessato anche altre zone della regione, lasciando tracce di danni e disagi.

Risposta immediata alla raccolta fondi lanciata dopo il disastro del 26 marzo. I titolari: "Danni per mezzo milione, abbiamo perso il lavoro di una vita in pochi minuti" La furia del maltempo che ieri, giovedì, ha colpito il forlivese non ha lasciato solo rami spezzati e strade bianche, ma ha messo in ginocchio anche alcune realtà agricole del territorio. L’azienda Casetta Rio del Sol è stata devastata da una combinazione fatale di 15 centimetri di neve fresca e raffiche di vento "epiche" che hanno abbattuto serre e impianti, distruggendo le coltivazioni in pochi minuti. Di fronte a un danno stimato in circa 500mila euro, la risposta della comunità non si è fatta attendere. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Già raccolti 6mila euro in meno di 24 ore: la città corre in aiuto dell'azienda agricola devastata dal maltempo

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