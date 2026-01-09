Irregolarità sulla sicurezza in un' azienda agricola | sanzione da 6mila euro e denuncia per il titolare

Durante un controllo finalizzato alla tutela della sicurezza sul lavoro e alla prevenzione del caporalato, i carabinieri e il Nucleo ispettorato del lavoro hanno verificato un’azienda di apicoltura, riscontrando irregolarità. Sono state applicate sanzioni per un totale di 6.000 euro e il titolare è stato denunciato. Questo intervento evidenzia l’importanza di rispettare le normative di sicurezza nelle aziende agricole.

Nell'ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione del fenomeno del caporalato in agricoltura e della mancata sicurezza nei luoghi di lavoro, i carabinieri, insieme al Nucleo ispettorato del lavori, hanno effettuato un'ispezione all'interno di un'impresa di apicoltura. 🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

