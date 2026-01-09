Irregolarità sulla sicurezza in un' azienda agricola | sanzione da 6mila euro e denuncia per il titolare
Durante un controllo finalizzato alla tutela della sicurezza sul lavoro e alla prevenzione del caporalato, i carabinieri e il Nucleo ispettorato del lavoro hanno verificato un’azienda di apicoltura, riscontrando irregolarità. Sono state applicate sanzioni per un totale di 6.000 euro e il titolare è stato denunciato. Questo intervento evidenzia l’importanza di rispettare le normative di sicurezza nelle aziende agricole.
Nell'ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione del fenomeno del caporalato in agricoltura e della mancata sicurezza nei luoghi di lavoro, i carabinieri, insieme al Nucleo ispettorato del lavori, hanno effettuato un'ispezione all'interno di un'impresa di apicoltura. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Mazzarrone: irregolarità accertate per 28.000 euro in un’azienda agricola
Leggi anche: Il ristorante dell'area di servizio non è in regola, scatta una maxi sanzione da 6mila euro
Le criticità nella tutela di salute e sicurezza dei lavoratori agricoli - Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'. puntosicuro.it
Lavoro nero e sicurezza nella aziende agricole, denunciati tre imprenditori - Controlli a tappeto presso le aziende agricole, tre imprenditori denunciati, diversi operai in nero scoperti, con irregolarità e sanzioni per 30mila euro. ilrestodelcarlino.it
Sicurezza sul lavoro e prevenzione. Aziende agricole passate al setaccio dai carabinieri: raffica di sanzioni - Un’azienda cesenate è stata sanzionata dai carabinieri del Nil (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Forlì- ilrestodelcarlino.it
Leggi l'articolo - Sicurezza stradale, lavoro e ambiente: irregolarità sul territorio biellese FOTO - facebook.com facebook
Controlli nella notte in un locale di #Terracina, in provincia di #Latina, dove la #Polizia di Stato ha riscontrato diverse irregolarità legate alle licenze e alle misure di sicurezza. Durante una serata danzante, i poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa dell x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.