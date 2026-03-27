Gestione illecita di rifiuti | sequestrata azienda a Calabritto

Nell’ambito di controlli mirati alla gestione dei rifiuti, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Lioni e quelli dell’Arma territoriale hanno sequestrato un’azienda a Calabritto. Durante le operazioni, sono stati deferiti in stato di libertà alcuni soggetti coinvolti nelle attività di gestione dei rifiuti. Le forze dell’ordine hanno agito per verificare il rispetto delle norme ambientali e prevenire reati legati alla gestione illecita dei rifiuti.

Nello specifico, l’attività investigativa dei militari, ha permesso di accertare che un imprenditore 53 enne del posto, dedito all’attività di riciclo, aveva depositato circa 350 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nell’area esterna del centro di raccolta di circa 1000 metri quadrati. I rifiuti, costituiti da legno, ferro, pneumatici fuori uso, batterie esauste, imballaggi ed ingombranti, risultavano depositati senza essere suddivisi per categoria omogenea, stoccati alla rinfusa anche nel capannone adibito a centro di raccolta. Pertanto, i militari procedevano a porre sotto sequestro penali l’intera azienda, per un valore stimato di circa 100. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Gestione illecita di rifiuti: sequestrata azienda a Calabritto Articoli correlati Gestione illecita di rifiuti a Melito: attività sequestrata dalla Polizia LocaleDurante i controlli, i caschi bianchi melitesi hanno individuato un’attività che raccoglieva rifiuti di diverso genere provenienti da svuotacantine,... Ospedaletto d’Alpinolo: imprenditore denunciato per gestione illecita di rifiuti in azienda vinicolaInoltre, dall’analisi documentale, risultava l’assenza dell’autorizzazione agli scarichi dei reflui industriali prodotti dal ciclo di lavorazione. Contenuti e approfondimenti su Gestione illecita Temi più discussi: Lavoratori in nero ed illecita gestione dei rifiuti: due persone denunciate; Inquinamento Fiume Sarno, denunciata una 65enne per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi; Caserta, gestione illecita di rifiuti: sequestrata officina a San Leucio; Maxi discarica abusiva a Campello. Rinvenuti 800 metri cubi di rifiuti. Calabritto, sequestrata azienda per gestione illecita di rifiuti: denunciato il titolareProseguono i controlli dei Carabinieri a tutela dell’ambiente e della corretta gestione dei rifiuti. A Itto, in provincia di Avellino, i militari del Nucleo Forestale di Lioni, in collaborazione con i ... irpiniaoggi.it Calabritto, sequestrata azienda per gestione illecita di rifiuti: una denunciaI rifiuti, costituiti da legno, ferro, pneumatici fuori uso, batterie esauste, imballaggi ed ingombranti, risultavano depositati senza essere suddivisi per categoria omogenea, stoccati alla rinfusa ... orticalab.it Caserta, gestione illecita di rifiuti: sequestrata officina a San Leucio - #Pupiatv - facebook.com facebook