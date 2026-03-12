Gestione illecita di rifiuti a Melito | attività sequestrata dalla Polizia Locale

Questa mattina a Melito, la Polizia Locale e la Polizia Metropolitana hanno portato a termine un'operazione di controllo durante la quale hanno sequestrato un’attività dedicata alla gestione di rifiuti senza le autorizzazioni richieste. L’intervento si è svolto nel territorio comunale e ha portato al sequestro di attrezzature e materiali relativi alla gestione dei rifiuti.

Durante i controlli, i caschi bianchi melitesi hanno individuato un'attività che raccoglieva rifiuti di diverso genere provenienti da svuotacantine, stoccandoli in un locale ricavato abusivamente in via Arno. Nel corso dell'operazione una persona del posto, 60 anni circa, è stata denunciata all'Autorità Giudiziaria. Gli operatori hanno inoltre proceduto al sequestro dell'automezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti e del locale adibito allo stoccaggio. L'azione delle forze dell'ordine a contrastare le attività illegali legate al ciclo dei rifiuti, con l'obiettivo di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini. Indagini in corso per identificare altri soggetti eventualmente coinvolti nella filiera illegale.