Ospedaletto d’Alpinolo | imprenditore denunciato per gestione illecita di rifiuti in azienda vinicola

Durante controlli nelle aziende vitivinicole, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Summonte hanno denunciato un imprenditore di Ospedaletto d’Alpinolo per gestione illecita di rifiuti. L’intervento rientra in un’azione di prevenzione e repressione dei reati nel settore agroalimentare, con l’obiettivo di tutelare l’ambiente e garantire la conformità delle attività produttive.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.