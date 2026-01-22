Ospedaletto d’Alpinolo | imprenditore denunciato per gestione illecita di rifiuti in azienda vinicola
Durante controlli nelle aziende vitivinicole, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Summonte hanno denunciato un imprenditore di Ospedaletto d’Alpinolo per gestione illecita di rifiuti. L’intervento rientra in un’azione di prevenzione e repressione dei reati nel settore agroalimentare, con l’obiettivo di tutelare l’ambiente e garantire la conformità delle attività produttive.
Inoltre, dall'analisi documentale, risultava l'assenza dell'autorizzazione agli scarichi dei reflui industriali prodotti dal ciclo di lavorazione. Le attività di controllo continueranno nei prossimi giorni, a tutela dell'ambiente e della salute collettività.
