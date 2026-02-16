Rorai | Ponti al collasso e parco in degrado l’interrogazione del consiglio comunale chiede interventi urgenti

Il consiglio comunale di Pordenone ha ricevuto una richiesta di intervento urgente sulla situazione dei laghetti di Rorai, colpiti da anni di incuria e degrado. La consigliera Irene Pirotta ha denunciato che i ponti del parco sono ormai in condizioni critiche e che il verde pubblico si presenta abbandonato e trascurato. Dai residenti arrivano segnali di allarme: le strutture sono pericolanti e il parco rischia di diventare un luogo inaccessibile e insicuro per chi lo frequenta.

Rorai, un Parco al Collasso: L'Interrogazione della Consigliera Pirotta Denuncia Anni di Incuria. La consigliera comunale di Pordenone, Irene Pirotta, ha presentato un'interrogazione al consiglio comunale per chiedere un intervento urgente sulla situazione dei laghetti di Rorai. Al centro delle sue preoccupazioni, la mancanza di manutenzione e decoro che si trascina da anni, con un impatto sulla fruibilità del parco e sulla sicurezza dei cittadini. La questione è emersa a seguito di segnalazioni relative alle condizioni di una strada sterrata, resa impraticabile dalle piogge recenti, soprattutto per chi si sposta in bicicletta.