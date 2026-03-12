Rolli Days 2026 | la mappa interattiva delle aperture straordinarie con giorni e orari

Da venerdì 27 a domenica 29 marzo 2026, i Rolli Days di Primavera portano in città numerose aperture straordinarie di palazzi storici e iniziative culturali. Durante i tre giorni, molte delle location saranno accessibili al pubblico in orari e giornate specifiche, secondo una mappa interattiva disponibile online. L’evento si svolge in tutta la zona dei Rolli, coinvolgendo diversi edifici di interesse storico.

Tornano i Rolli Days di Primavera con tante iniziative e aperture straordiarie da venerdì 27 a domenica 29 marzo 2026. Per il 20esimo anniversario dell’iscrizione delle Strade Nuove e delSistema dei Palazzi dei Rolli nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco, viene proposto un viaggio attraverso i principali palazzi aristocratici cittadini, tra il ’500 e il ‘700. I visitatori, accompagnati dai divulgatori scientifici, potranno immergersi in un racconto che intreccia architettura, storia dell’arte, diplomazia, economia e vita quotidiana. ‘Condividere è proteggere’ è il titolo di questa edizione, che vuole rendere accessibile il patrimonio per tutelarlo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

