Genova quattro giorni golosi | Chocomoments invade Piazza De Ferrari con degustazioni e laboratori per tutti

Genova accoglie il festival del cioccolato perché “Chocomoments” invade Piazza De Ferrari dal 19 al 22 febbraio 2026, portando degustazioni, laboratori e momenti di dolcezza per tutti. La piazza si riempirà di bancarelle colorate e aromi invitanti, attirando appassionati e famiglie. Durante i quattro giorni, i partecipanti potranno scoprire le tecniche di lavorazione del cioccolato e assaggiare creazioni artigianali provenienti da diverse regioni.

Genova si veste di cioccolato: quattro giorni di degustazioni e laboratori in piazza De Ferrari. Piazza De Ferrari a Genova si trasformerà in un tempio del cioccolato dal 19 al 22 febbraio 2026, con l'evento "Chocomoments". Quattro giorni dedicati a degustazioni, show cooking e laboratori creativi, pensati per famiglie e appassionati, con il patrocinio del Comune di Genova. L'iniziativa mira a valorizzare il territorio e a offrire un'esperienza gastronomica unica nel cuore della città. Un'offerta golosa per tutti i gusti. Chocomoments si propone come un evento inclusivo, capace di attrarre un pubblico ampio e diversificato.