Questa mattina a Trigoria, El Shaarawy e Koné sono tornati ad allenarsi intensamente. I due giocatori, ancora impegnati nel percorso di recupero, sudano sotto gli occhi attenti dello staff. Entrambi cercano di rimettersi in forma in vista delle prossime partite, senza perdere tempo. Lavorano duramente per tornare in campo il prima possibile.

Il percorso di rientro per Stephan El Shaarawy e Manu Koné prosegue senza sosta all’interno del centro sportivo di Trigoria. Mentre il resto della squadra lavora agli ordini di Gian Piero Gasperini, i due calciatori sono impegnati in lunghe sessioni di riabilitazione tra campo e palestra per superare i rispettivi stop fisici che li stanno tenendo lontani dai campi di gioco. A confermare lo stato d’avanzamento dei lavori è stato lo stesso esterno azzurro attraverso i propri canali social. El Shaarawy ha infatti pubblicato un’immagine che lo ritrae insieme al compagno di squadra francese durante una seduta pomeridiana di potenziamento muscolare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, missione Napoli: El Shaarawy e Koné sudano a Trigoria per il rientro

