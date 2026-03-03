Gualdo a confronto su legalità e libertà d’informazione

A Gualdo Tadino si è tenuto un incontro con il giornalista Sigfrido Ranucci, organizzato dal Comune insieme all’associazione

GUALDO TADINO – Ha coinvolto l’interesse di tante persone l’incontro col giornalista Sigfrido Ranucci, organizzato dal Comune in collaborazione con l’associazione " Articolo 21 ", che si è svolto nella serata di domenica al teatro Don Bosco (foto). Si è confermata la forte sensibilità della comunità locale sui temi della libertà d’informazione, della legalità e della tutela dei diritti costituzionali. A dialogare sul tema il presidente nazionale di "Articolo 21", Giuseppe Giulietti e Ranucci, una delle personalità di punta nel giornalismo d’inchiesta; nel confronto, sono stati toccati anche temi di grande attualità, come quelli del rapporto tra potere e giustizia, delle trasformazioni del sistema democratico, del mondo digitale e delle insidie connesse, dell’informazione e dei condizionamenti possibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

