L'exploit di La7, una rete che dipende dagli umori della politica. Nel bene e nel male Giovedì 12 febbraio, presso il locale "Fermento" di Lucera Gene Crazed e Al Castle si esibiranno in duo acustico, proponendo classici, chicche e brani inediti di rock'n'roll, rockabilly e punk. Una serata per tutti gli amanti delle sonorità spigliate, vintage, rozze e prive di compromessi. Attivo dagli anni Ottanta e accreditato anche oltreoceano, Gene Crazed (al secolo Eugenio Cicconetti) è un artista poliedrico (musicista, cantante, pittore, scultore e maestro orafo). Esponente di spicco del movimento rockabilly e punk, ha all'attivo una lunga esperienza dal vivo e discografica. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Gene crazed & al castle, una serata di rockabilly e punk acustico al fermento di Lucera

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