Ecco ‘In acustico & Friends’ | il nuovo progetto di Cappelletti

Questa sera alle 21, il teatro comunale di Predappio ospita il concerto di Roberta Cappelletti. La cantante presenta il suo nuovo progetto ‘In acustico & Friends’, un live in versione acustica ispirato al suo album. Lo spettacolo fa parte di un tour che continuerà in teatri e spazi aperti durante l’estate.

Partirà oggi alle 21 dal teatro comunale di Predappio ‘ In acustico & Friends ’, il nuovo progetto musicale di Roberta Cappelletti, che la vede protagonista in una raffinata versione live acustica, ispirata all’omonimo disco e accompagnata da un tour nei teatri e negli open space estivi. Cantante, interprete e performer tra le più rappresentative della scena romagnola, Cappelletti vanta una carriera pluridecennale, che l’ha resa una vera ambasciatrice della tradizione musicale della sua terra, capace di coniugare il repertorio popolare con la canzone d’autore italiana e internazionale. Anticipa la cantante: "Si tratta di uno spettacolo-concerto elegante e coinvolgente, in cui alcuni tra i brani più amati della tradizione folk romagnola e della musica d’autore italiana vengono reinterpretati con sonorità rinnovate e arrangiamenti inediti, valorizzando l’intimità del suono acustico e il dialogo tra voce e strumenti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

