gelo e fiocchi sui nebrodi tornano in azione gli spazzaneve

La Città Metropolitana di Messina ha avviato un intervento di messa in sicurezza lungo le principali strade dei Nebrodi a causa delle intense nevicate e della formazione di ghiaccio. Gli spazzaneve sono tornati in azione per rimuovere la neve e facilitare il transito, mentre le precipitazioni continuano a interessare la zona. La situazione rimane sotto monitoraggio per garantire la sicurezza stradale.

Gli interventi hanno interessato l’intero asse montano che comprende la S.P. 168 Caronia–Capizzi, la S.P. 166 Portella Bufali–Cesarò e la S.P. 167 dell’Ancipa in direzione di San Teodoro, tutte arterie strategiche per i collegamenti tra i centri interni e la costa tirrenica. Le nevicate, particolarmente abbondanti nelle quote più elevate, hanno reso necessario un lavoro continuo di sgombero neve e prevenzione della formazione di ghiaccio, così da evitare blocchi della circolazione e situazioni di pericolo per gli automobilisti. Grazie alla tempestività delle operazioni e alla sinergia tra i diversi settori dell’Ente, è stato possibile garantire la transitabilità ai residenti e pendolari. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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