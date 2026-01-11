Emergenza neve sui Nebrodi e primi fiocchi sui Colli San Rizzo | in azione spazzaneve e spargisale

Nella zona dei Nebrodi e dei Colli San Rizzo, sono stati avviati interventi di emergenza a causa dell’arrivo della prima neve stagionale. Spazzaneve e spargisale sono stati impegnati per garantire la sicurezza delle strade provinciali, mentre i primi fiocchi sono stati segnalati sui Colli San Rizzo e Dinnammare. La situazione richiede attenzione continua per affrontare le condizioni meteorologiche di maltempo.

La prima neve della stagione è caduta anche sui Colli San Rizzo e a Dinnammare, oltre che sulle quote più elevate dei Nebrodi, segnando l’avvio di un’intensa fase di maltempo che ha richiesto interventi immediati sulle strade provinciali.Palazzo dei Leoni ha attivato un piano operativo. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

