Emergenza neve sui Nebrodi e primi fiocchi sui Colli San Rizzo | in azione spazzaneve e spargisale

Nella zona dei Nebrodi e dei Colli San Rizzo, sono stati avviati interventi di emergenza a causa dell’arrivo della prima neve stagionale. Spazzaneve e spargisale sono stati impegnati per garantire la sicurezza delle strade provinciali, mentre i primi fiocchi sono stati segnalati sui Colli San Rizzo e Dinnammare. La situazione richiede attenzione continua per affrontare le condizioni meteorologiche di maltempo.

La prima neve della stagione è caduta anche sui Colli San Rizzo e a Dinnammare, oltre che sulle quote più elevate dei Nebrodi, segnando l’avvio di un’intensa fase di maltempo che ha richiesto interventi immediati sulle strade provinciali.Palazzo dei Leoni ha attivato un piano operativo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Da Montalbano a Capizzi è emergenza neve sui Nebrodi, gli interventi della Città metropolitana Leggi anche: Neve sui monti del Salernitano: primi fiocchi tra Caggiano e Petina, mezzi già operativi La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Da Montalbano a Capizzi è emergenza neve sui Nebrodi, gli interventi della Città metropolitana; Emergenza neve sui Nebrodi: in azione gli spazzaneve della Città Metropolitana di Messina sulle strade provinciali; Nebrodi imbiancati e primi fiocchi sui Colli San Rizzo: i mezzi in azione per liberare le strade; Maltempo, il forte vento abbatte alberi e lampioni. Emergenza neve e forte vento: Messina in prima linea per la sicurezza del territorio - Emergenza neve e forte vento: la Città Metropolitana di Messina in prima linea per la sicurezza del territorio Palazzo dei Leoni proseguirà le attività d'intervento anche nelle prossime ore qualora le ... msn.com Neve e forti raffiche di vento sui Nebrodi - Abbondanti nevicate e forti raffiche di vento hanno colpito nelle ultime ore diverse aree del territorio provinciale, in particolare le zone montane dei Nebrodi. letteraemme.it

Nebrodi imbiancati dalla neve, mezzi in azione e Protezione civile in allerta FOTO - La città metropolitana non si è fatta trovare impreparata ed i mezzi spazzaneve e quelli utilizzati per il ripristino della viabilità erano sta ... msn.com

Allerta Meteo, emergenza maltempo al Centro/Sud: gravi danni, e arriva la NEVE sulle coste | FOCUS - facebook.com facebook

SAN CASCIANO - La Racchetta San Casciano dopo l’emergenza neve: “Grazie delle parole, ma facciamo parte di un gruppo”. "Attivata l’intera macchina operativa: la Protezione Civile della Misericordia di San Casciano e Mercatale, le squadre comunali, ...". x.com

