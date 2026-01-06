Gelo in Toscana fiocchi di neve alla Valle Benedetta e al Gabbro Giani | Mezzi spargisale in azione prudenza alla guida

Questa mattina le colline livornesi della Valle Benedetta e del Gabbro si sono svegliate sotto uno strato di neve, un fenomeno insolito per la zona. Le autorità hanno attivato i mezzi spargisale per garantire la sicurezza stradale, invitando alla prudenza alla guida. La presenza di neve ha creato un'atmosfera inaspettata, coinvolgendo gli abitanti in un risveglio caratterizzato da un paesaggio inusuale per questa stagione.

Una mattinata sorprendente quella dell'Epifania, che ha visto gli abitanti della Valle Benedetta e del Gabbro - le due frazioni immerse nelle colline livornesi - risvegliarsi in compagnia della neve. Nel corso della notte, infatti, un'improvvisa ondata di freddo ha portato con sé leggeri fiocchi.

