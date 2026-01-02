Gazzetta dello Sport | Napoli l’emergenza Lukaku riapre il caso centravanti

L’emergenza legata a Lukaku riapre il discorso sul ruolo di centravanti nel Napoli. La situazione richiede valutazioni strategiche e attenzione alle alternative disponibili, in un momento in cui ogni scelta può influire sull’andamento stagionale della squadra. Analizziamo le implicazioni di questa situazione, considerando le opzioni a disposizione e le possibili ripercussioni sul progetto tecnico del club.

"> Il destino sceglie sempre l’ora sbagliata. E al Napoli, ancora una volta, presenta il conto nel momento meno opportuno. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, l’infortunio di Romelu Lukaku – con tempi di rientro che non saranno inferiori alle tre settimane – riporta il club azzurro in una situazione già vissuta la scorsa estate, quando tutto accadde il 14 agosto, nel pieno di un mercato ormai svuotato. Allora, rimodulando strategie e investendo senza esitazioni, il Napoli riuscì ad arrivare a Hojlund. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

