Gaza la prima maratona dopo la guerra

Venerdì a Gaza si è svolta la prima maratona da oltre due anni, con partecipanti vestiti con magliette bianche numerate che hanno corso lungo le strade dell’enclave. L’evento rappresenta la prima competizione di questo tipo dopo il conflitto armato più recente. Gli atleti hanno preso parte alla corsa in un clima di attesa e speranza.

Vestiti con magliette bianche numerate, venerdì gli atleti hanno corso per le strade di Gaza nella prima “maratona” dell’enclave da oltre due anni. Organizzata dal gruppo emiratino Al Fares Al Shahm, la gara ha visto la partecipazione di circa 300 persone provenienti da tutta Gaza, che hanno percorso 4 chilometri tra gli applausi dei tifosi. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, la prima “maratona” dopo la guerra Articoli correlati Gaza dopo la guerra: testimonianza di rientro tra macerie e sospetti, un territorio ridefinito sotto assedio.Rotana Al-Raqab è una delle poche persone a essere rientrate nella Striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah, dopo mesi di conflitto. Leggi anche: L’impresa di Morgana. Con la prima K-Bike conquista la Maratona: "Una grande emozione" Gaza, le immagini prima e dopo la guerra con Israele Una selezione di notizie su Gaza la prima maratona dopo la guerra A Gaza la prima gara podistica dopo la guerra(LaPresse) Vestiti con magliette bianche numerate, venerdì gli atleti hanno corso per le strade di Gaza nella prima maratona dell’enclave da ... stream24.ilsole24ore.com Stefano Rapone e la maratona solidale per Gaza: Dobbiamo strappare una risata: l’attenzione resti altaSiamo stati colpiti in faccia con una trave dal dramma di Gaza. Stefano Rapone è uno dei campioni della nuova generazione di comici, difficile trattenere la risata soltanto sentendo la sua voce. ilfattoquotidiano.it