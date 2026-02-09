Gaza dopo la guerra | testimonianza di rientro tra macerie e sospetti un territorio ridefinito sotto assedio

Rotana Al-Raqab ha attraversato il valico di Rafah e ora si trova di nuovo nella Striscia di Gaza. Le sue parole raccontano un territorio distrutto e pieno di tensioni. La guerra ha portato morte e rovine, lasciando la popolazione in uno stato di emergenza costante. Molti sono ancora bloccati fuori o dentro, mentre chi riesce a rientrare si trova davanti a un quadro drammatico e incerto. La situazione resta tesa e difficile da prevedere.

Rotana Al-Raqab è una delle poche persone a essere rientrate nella Striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah, dopo mesi di conflitto. Il suo ritorno, descrive, è stato quello di un’immersione in un paesaggio completamente mutato, un luogo “cancellato e irriconoscibile”, ridotto in macerie. La testimonianza di Al-Raqab offre uno spaccato della devastazione che affligge Gaza, e solleva interrogativi sulla percezione stessa del territorio da parte delle autorità israeliane. Il suo rientro non è stato semplice. Rotana Al-Raqab si è trovata a dover affrontare non solo la distruzione fisica del luogo, ma anche un clima di sospetto e di ridefinizione dei confini.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Gaza Riconfinimento Trump sotto scacco legale: tra assoluzioni contestate e sospetti crimini di guerra. Il gradimento crolla per l’economia Tra macerie e freddo, Gaza è alla fase zero Gaza si trova in una fase critica, tra distruzioni e condizioni estreme. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Gaza Riconfinimento Argomenti discussi: La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Gaza, riaperto valico di Rafah. Cosa cambia per i palestinesi?; Le autorità sanitarie di Gaza: il bilancio delle vittime nella Striscia è salito a 71.769; La finta tregua riporta Gaza sotto le bombe. Decine di morti e feriti. Gaza, primi rientri dopo la riapertura del valico di RafahAlcuni palestinesi sono rientrati a Gaza e sono stati accompagnati all’ospedale Nasser di Khan Younis dopo la riapertura del valico di Rafah. Due autobus, scortati da veicoli delle Nazioni Unite, hann ... tg24.sky.it Ritorno a Gaza, 'in Egitto non c'è lavoro, ci manca la famiglia'Per la gente di Gaza il valico di Rafah è la porta sul mondo, e anche la via del ritorno a casa. Dopo due anni di guerra e la fuga in Egitto, sono già 22mila i residenti della Striscia che hanno ... ansa.it A Radio Popolare la testimonianza di Riccardo Sartori infermiere a Gaza: Dopo più di 500 morti dal cessate-il-fuoco a #Gaza le speranze erano riposte sulla riapertura del valico di Rafah verso l’Egitto, ma passano solo pochissime persone (qualche decina), q facebook In Cisgiordania arrestati due giornalisti Due uccisi a Gaza Dopo l’ordine di evacuazione, il palazzo di tre piani colpito da un missile israeliano e si è frantumato su se stesso Questa è la tregua in vigore dallo scorso ottobre @michelegiorgio2 x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.