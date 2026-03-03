L’impresa di Morgana Con la prima K-Bike conquista la Maratona | Una grande emozione

Morgana Tilli, giovane donna della provincia di Arezzo, ha completato la Mezzamaratona del Casentino con la sua K-Bike, una speciale sedia a rotelle. La sua impresa ha attirato l’attenzione di molti, dato che è riuscita a tagliare il traguardo prima di alcuni atleti in condizioni fisiche normali. La corsa si è svolta nel territorio del Casentino, coinvolgendo diversi partecipanti.

di Sonia Fardelli STIA Morgana Tilli ce l’ha fatta. La giovane casentinese, su una sedia a rotelle per un grave malattia genetica, ha portato fino in fondo la Mezzamaratona del Casentino ed ha anche tagliato il traguardo prima di alcuni atleti normodotati. Una sfida nel verde del Casentino organizzata da Casentino Running e alla quale hanno partecipato oltre 300 concorrenti, premiati alla fine dal delegato del Coni di Arezzo Alberto Melis. Morgana, tesserata con WeLoveinsulina Team la squadra del "cuore rosso", ha percorso 10 chilometri sulla prima K-Bike della provincia aretina, un mezzo speciale dedicato all’inclusione dei ragazzi con disabilità nei percorsi trail. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In Valdambra la prima K-Bike aretina: così Morgana Trilli parteciperà alla Mezza del CasentinoLa K-Bike è stata acquistata dal Gruppo Ricerche Storiche di Badia Agnano, che ha scelto di metterla a disposizione della collettività Si è svolto il...

Valdambra, nasce il Trail K-Bike Team: sport e inclusione con la prima K-Bike della provincia di ArezzoArezzo, 24 febbraio 2026 – È partito ufficialmente dalla Valdambra un progetto destinato a segnare un passaggio significativo nel panorama sportivo...

