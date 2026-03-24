L’Italia di Gattuso ha deciso di concentrarsi su Bergamo, dove il tecnico calabrese intende utilizzare lo stadio dell’Atalanta come punto di partenza per la finale playoff. La scelta si riferisce all’importanza del campo come sede strategica per le prossime partite decisive. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda l’organizzazione delle prossime fasi della competizione.

L’ Italia di G attuso ha scelto Bergamo. Il tecnico calabrese vuole fare della casa dell’Atalanta il terminal di partenza per la finalissima playoff. Contro l’ Irlanda del Nord c’è la prima serratura da sbloccare per non restare di nuovo fuori dalla porta Mondiale. L’Italia può esibire solo in semifinale il jolly del fattore campo. Gattuso ha rivendicato la scelta di giocare a Bergamo dove con l’Italia aveva esordito contro l’Estonia: un 5-0 che al 46? era 0-0. Così scrive Sportmediaset. Italia, Gattuso: “Quello è uno stadio da 2526mila persone, è un catino”. “Mentre andavamo negli spogliatoi ci applaudivano. Quello è uno stadio da 2526mila persone, è un catino, speriamo di non aver sbagliato”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Gattuso e la scelta di Bergamo

Articoli correlati

Pisilli chiama l’Italia: Gattuso al Sinigaglia per la scelta finaleIl sogno azzurro di Niccolò Pisilli è a un passo dal diventare realtà: il commissario tecnico della Nazionale, Gennaro “Ringhio” Gattuso, ha messo il...

Dietro la scelta di Gattuso: perché al posto di Chiesa ha chiamato CambiaghiAspettando notizie su Bastoni, Mancini e Scamacca, salta un altro pezzo nel mosaico azzurro per il Mondiale.

Nazionale, i convocati di Gattuso e la strana scelta di Chiesa

Contenuti utili per approfondire Gattuso e la scelta di Bergamo

Temi più discussi: Nazionale, i convocati di Gattuso e la strana scelta di Chiesa; Dietro la scelta di Gattuso: perché al posto di Chiesa ha chiamato Cambiaghi; ? Italia, i convocati di Gattuso: la scelta su Zaniolo, Tonali e Chiesa; Gattuso richiama Chiesa per i play-off: è giusta la scelta del ct?.

Italia-Irlanda del Nord, la scelta dello stadio (di Gattuso) fa discutereGennaro Ivan Gattuso ha parlato in conferenza stampa per Italia-Irlanda del Nord, ecco le sue dichiarazioni sullo stadio. juvelive.it

Rino Gattuso: «Vedo grande attaccamento, non siamo scappati di casa. Zaniolo e Fagioli? Ho scelto il gruppo. Ecco come sta Bastoni»A tre giorni dalla semifinale dei playoff mondiali di giovedì prossimo, a Bergamo contro l'Irlanda del Nord, parla in conferenza stampa il ct Rino Gattuso. Che non vuole alibi per ... leggo.it

"La FIGC vende le conferenze stampa di Gattuso a 500 euro". La rivelazione di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia - facebook.com facebook

Gattuso guida l’allenamento dell’Italia in vista di giovedì sera, per la semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord #CorrieredelloSport #Italia #Gattuso x.com