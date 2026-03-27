Gattina violentata a Roma | Rosi lotta caccia al responsabile

Da dilei.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una gattina è stata trovata in strada a Roma in condizioni critiche, trascinando il corpo sull’asfalto. La vittima, che si trovava in uno stato di evidente sofferenza, è stata soccorsa da chi ha segnalato l’accaduto. Le forze dell’ordine stanno indagando per individuare chi sia responsabile del presunto episodio di violenza.

È stata trovata in strada, in condizioni disperate, mentre cercava di muoversi trascinando il corpo sull’asfalto. La gattina Rosi, recuperata nel quartiere di Tor Tre Teste a Roma, era gravemente ferita e in evidente stato di sofferenza. A notarla sono stati alcuni passanti, che inizialmente hanno provato a soccorrerla, per poi decidere di portarla d’urgenza dal veterinario quando le sue condizioni non miglioravano. È lì che è emersa la drammatica verità: la micia aveva subito violenze gravissime. Un caso che ha immediatamente mobilitato le associazioni animaliste. La Lega Nazionale per la Difesa del Cane – sezione di Ostia è intervenuta per prima, prendendo in carico l’animale e garantendo le cure immediate, mentre l’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) ha seguito da vicino l’evoluzione della vicenda. 🔗 Leggi su Dilei.it

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