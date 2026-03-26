Gattina violentata a Roma Enpa presenta esposto | Al responsabile sia riconosciuta pericolosità sociale

Un nuovo episodio di violenza contro un animale si è verificato nel parco di Tor Tre Teste, a Roma. Un uomo è accusato di aver violentato una gattina, e l’Ente nazionale protezione animali ha presentato un esposto alle autorità per identificare il responsabile. Nell’esposto, si chiede che venga riconosciuto il pericolo sociale e che siano adottati i provvedimenti necessari.

Enpa presenta un esposto alle autorità per risalire all'uomo che ha stuprato la gattina al parco di Tor Tre Teste: "Pericolo sociale, servono provvedimenti". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Roma: gattina violentata a Tor Tre Teste, delegato metropolitano Ambiente annuncia espostoUna gattina, conosciuta con il nome di Rosi e appartenente a una colonia felina di Tor Tre Teste, è stata rinvenuta in condizioni critiche in un... Roma, gattina violentata a Tor Tre Teste: “atto di crudeltà sconvolgente”Un episodio di violenza estrema su un animale scuote Roma: a Tor Tre Teste, una gattina di colonia è stata trovata in condizioni gravissime, con... Tutto quello che riguarda Gattina violentata Temi più discussi: Rosi, la gatta stuprata a Tor Tre Teste, non è più in fin di vita. È caccia al responsabile; Abusi sessuali su una gattina al Parco di Tor Tre Teste a Roma: trovata in condizioni gravissime; Gattina abusata e abbandonata a Roma, ora Rosi lotta per salvarsi (VIDEO); Roma: gattina violentata a Tor Tre Teste, il delegato della Città metropolitana all'Ambiente annuncia un esposto. Gattina Rosi brutalmente violentata a Roma, la denuncia dei volontari e l’appello urgente ai testimoniGattina brutalmente violentata a Tor Tre Teste, Roma indaga su maltrattamenti animali Una gattina randagia di colonia felina, ribattezzata Rosi, è sta ... assodigitale.it La gattina Rosi stuprata a Tor Tre Teste a Roma ha ripreso a mangiare, depositato un esposto in ProcuraUna gattina è stata stuprata nell'area di Tor Tre Teste a Roma. Depositato un esposto per risalire ai responsabili: come sta la piccola Rosiluca ... virgilio.it Quello che è accaduto a Roma è oltre ogni limite. È disumanità pura. Una gattina violentata, torturata e ridotta in fin di vita. È oltre l’orrore, il segno di una discesa nell’abisso in cui l’umanità perde ogni volto e ogni dignità. Chi compie atti del genere ha reciso o - facebook.com facebook A Tor Tre Teste, Roma, una gattina cammina nel parco ferita, stremata, mentre il suo corpo racconta già tutto l’orrore che ha subito. Poi la corsa dal veterinario. Poi la verità, la più atroce: quella gattina ha i genitali devastati, in un quadro clinico compatibile con x.com