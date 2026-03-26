Gattina violentata a Roma Enpa presenta esposto | Al responsabile sia riconosciuta pericolosità sociale

Da fanpage.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo episodio di violenza contro un animale si è verificato nel parco di Tor Tre Teste, a Roma. Un uomo è accusato di aver violentato una gattina, e l’Ente nazionale protezione animali ha presentato un esposto alle autorità per identificare il responsabile. Nell’esposto, si chiede che venga riconosciuto il pericolo sociale e che siano adottati i provvedimenti necessari.

Enpa presenta un esposto alle autorità per risalire all'uomo che ha stuprato la gattina al parco di Tor Tre Teste: "Pericolo sociale, servono provvedimenti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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