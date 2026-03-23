Gattina gravissima al Parco di Tor Tre Teste | è stata stuprata ha i genitali distrutti

È ricoverata in condizioni gravissime una gattina vittima di un abuso atroce, con i genitali gravemente compromessi. Vagava nel parco di Tor Tre Teste a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Stupro al parco di Tor Tre Teste, scarcerati due degli arrestati: il Dna trovato sulla vittima non è loro

Via Prenestina allagata a Tor Tre Teste: strada chiusa e palazzi senz’acqua da Pigneto a Tor PignattaraRottura di una tubatura in un edificio: carreggiata invasa dall’acqua e traffico bloccato nel quadrante Est.

Contenuti e approfondimenti su Gattina gravissima al Parco di Tor Tre...

Gattina gravissima al Parco di Tor Tre Teste: è stata stuprata, ha i genitali distruttiÈ ricoverata in condizioni gravissime una gattina vittima di un abuso atroce, con i genitali gravemente compromessi ... fanpage.it

Stupro al parco di Tor Tre Teste, il 26enne fermato è gravemente sospettato di un altro abusoIl giovane, gambiano irregolare sul territorio nazionale, ha confessato lo stupro della 60enne messo in atto domenica: Ero drogato. Atto reiterato su un'altra donna, una 44enne, all'alba di martedì ... rainews.it