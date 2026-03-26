Forza Italia | Gasparri si dimette da capogruppo al Senato Lo sostituira’ Stefania Craxi

Maurizio Gasparri ha rassegnato le dimissioni da capogruppo di Forza Italia al Senato, essere sostituito da Stefania Craxi. La decisione avviene in un momento di tensione politica, con il partito che sta affrontando diverse criticità interne e riflessi delle recenti vicende legate al governo e al referendum. La sostituzione tra i rappresentanti del gruppo è stata comunicata ufficialmente.

ROMA – Non c’è pace peril governo Meloni. Dopo il risultato negativo del referendum e le dimissioni dell’ormai ex ministra del Turismo, Daniela Santanchè, adesso è il turno di Maurizio Gasparri, capogruppo al Senato di Forza Italia. Oggi, giovedì 26 marzo, nel pomeriggio il forzista ufficializzerà la sua decisione di lasciare l’incarico. Secondo quanto appreso, 14 senatori azzurri su 20 avrebbero firmato una lettera in cui si chiedeva la sostituzione del capogruppo a Palazzo Madama al fine di garantire l’unità del partito. A Gasparri sarebbero state date 48 ore per gestire la exit strategy. La candidata più accreditata a succedergli è Stefania Craxi, attualmente presidente della commissione Esteri e difesa. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Forza Italia: Gasparri si dimette da capogruppo al Senato. Lo sostituira’ Stefania Craxi Articoli correlati Leggi anche: Forza Italia: Gasperri si dimette da capogruppo al Senato. Lo sostituira’ Stefania Craxi Leggi anche: Forza Italia, Gasparri si dimette da capogruppo al Senato: Stefania Craxi in successione Contenuti utili per approfondire Forza Italia Temi più discussi: Caos Forza Italia, sul tavolo raccolta firme al Senato contro Gasparri. Idea Craxi capogruppo; Lotito avvia una raccolta firme per sostituire Gasparri come capogruppo di Forza Italia al Senato; Lotito- Masaniello. Arma la rivolta in Forza Italia. Via Gasparri da capogruppo; In Forza Italia cade la prima testa: Gasparri costretto a lasciare la presidenza dei senatori. Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia al Senato. Contro di lui lettera di 14 senatoriSi dimette il capogruppo al senato di Forza Italia, Maurizio Gasparri. La decisione - a quanto si apprende da fonti parlamentari azzurre - verrà formalizzata oggi nel corso di una riunione dei senator ... msn.com Forza Italia, Gasparri si dimette da capogruppo al SenatoGasparri lascia la guida dei senatori di Forza Italia dopo la spinta interna. Assemblea alle 16.30 per il nuovo capogruppo. blogsicilia.it Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia al Senato. “Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico da capogruppo di Forza Italia al Senato. Chi ha un lungo percorso basato sulla solidità e il senso del dovere e non solo sull’incarico c - facebook.com facebook Forza Italia in tensione: Gasparri si dimette dopo la spinta di 14 senatori x.com