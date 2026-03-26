Oggi alle 16.30 si tiene a palazzo Madama una riunione dei senatori di Forza Italia, convocata dal presidente del gruppo. Nell’ordine del giorno, firmato dallo stesso Gasparri, si annunciano le sue dimissioni dalla carica di capogruppo. La decisione arriva dopo una comunicazione ufficiale e segna un cambiamento nella guida del gruppo politico.

È convocata per le 16.30 a palazzo Madama una riunione dei senatori di Forza Italia. L'ordine del giorno, firmato dal presidente Maurizio Gasparri, dice tutto: " Dimissioni presidente del gruppo. Elezione nuovo presidente del gruppo". Forza Italia è in fibrillazione da ieri, da quando 14 senatori su 20 hanno sottoscritto la raccolta firme per spingere un rinnovamento all'interno del gruppo di palazzo Madama, chiedendo la sostituzione di Gasparri. Tra le firme ci sono quelle dei ministri Elisabetta Casellati e Paolo Zangrillo. In pole position per il posto da capogruppo ci sarebbe Stefania Craxi. Mentre non sarebbe ancora arrivata quella di Annamaria Bernini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia, chi lo sostituisce

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