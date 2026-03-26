Gasparri si dimette da capogruppo di FI Al suo posto Stefania Craxi Marina Berlusconi | Da tempo sostengo l' apertura della classe dirigente

Nella giornata di oggi, Maurizio Gasparri ha annunciato le sue dimissioni dal ruolo di capogruppo di Forza Italia al Senato. Al suo posto, la scelta è ricaduta su Stefania Craxi. Marina Berlusconi ha commentato pubblicamente sostenendo l'apertura della classe dirigente. La decisione di Gasparri è stata comunicata ufficialmente e sarà seguita da una riunione del gruppo parlamentare.

In giornata, secondo quanto si apprende, Maurizio Gasparri si dimetterà dal ruolo di capogruppo di Forza Italia al Senato. Nel pomeriggio è stata convocata una riunione dei senatori azzurri e all'ordine del giorno ci sarà la questione e la scelta del successore. In pole, la senatrice Stefania Craxi. E proprio il suo nome è stato annunciato da Tajani via social. "A Stefania Craxi, neo presidente del gruppo di Forza Italia al Senato, rivolgo i migliori auguri di buon lavoro", ha scritto il segretario nazionale di Forza Italia in un post su X. "Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico da capogruppo di Forza Italia al Senato. Chi ha un lungo percorso basato sulla solidità e il senso del dovere e non solo sull'incarico che svolge, sa come gestire tempi e modalità in momenti complessi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gasparri si dimette da capogruppo di FI. Al suo posto Stefania Craxi. Marina Berlusconi: "Da tempo sostengo l'apertura della classe dirigente" Articoli correlati Leggi anche: Gasparri si dimette da capogruppo di FI in Senato: «Ho deciso in autonomia». Al suo posto Stefania Craxi Gasparri si è dimesso da capogruppo di FI al Senato. Al suo posto Stefania Craxi«Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico da capogruppo di Forza Italia al Senato. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Stefania Craxi Temi più discussi: Gasparri si dimette da capogruppo Fi dopo la contestazione interna: ora Stefania Craxi; Caos Forza Italia, sul tavolo raccolta firme al Senato contro Gasparri. Idea Craxi capogruppo; Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo al Senato di Forza Italia; Referendum sulla giustizia, oggi si vota dalle 7 alle 15: affluenza al 46%. Gasparri si dimette da capogruppo di Fi al Senato, Stefania Craxi è la sostituta''Ho deciso in modo autonomo, avanti con coerenza e guardando al futuro'. Tajani annuncia la nuova nomina (ANSA) ... ansa.it Gasparri si dimette da capogruppo di Fi al Senato, 'ho deciso in modo autonomo''Avanti con coerenza e guardando al futuro'. Nel pomeriggio riunione dei senatori azzurri, in pole position per la successione c'è Stefania Craxi (ANSA) ... ansa.it "A Stefania Craxi, neo presidente del gruppo di Forza Italia al Senato, rivolgo i migliori auguri di buon lavoro". Lo scrive il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani in un post su X. #ANSA - facebook.com facebook Stefania #Craxi è il nuovo capogruppo di #forzaItalia in #Senato x.com