Delitto di Garlasco | la cronistoria completa dell’omicidio di Chiara Poggi

L'omicidio di Garlasco ha attirato l'attenzione di molti, con i dettagli che si sono succeduti nel corso degli anni. La scoperta del corpo di Chiara Poggi nella sua abitazione ha portato a un'indagine che ha coinvolto molteplici sviluppi processuali. La vicenda si è protratta nel tempo, mantenendo l'interesse pubblico vivo e alimentando discussioni sulle modalità e sulle responsabilità.

13 agosto 2007: Chiara Poggi viene trovata morta nella sua villetta a Garlasco. Alberto Stasi, il fidanzato, viene condannato in via definitiva. Ma nel 2025 spunta un nuovo indagato: Andrea Sempio. Questa è la ricostruzione investigativa di 18 anni di dubbi, processi e verità mai chiarite. La mattina del 13 agosto 2007 Garlasco, comune della provincia di Pavia, si sveglia come un paese di provincia in piena estate. Poco prima delle 14, però, la normalità viene spezzata da una telefonata al 118. A chiamare è Alberto Stasi, 24 anni, studente dell’Università Bocconi di Milano e fidanzato di Chiara Poggi. La frase che riferisce agli operatori è destinata a entrare nella cronaca giudiziaria italiana: «Ho trovato una persona uccisa in via Pascoli». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Delitto di Garlasco: la cronistoria completa dell’omicidio di Chiara Poggi Leggi anche: Delitto Garlasco, youtuber: video di Sempio in pc Chiara Poggi, accesso al computer dopo l’omicidio “Idiota”. Garlasco, spunta la frase di Chiara Poggi prima dell’omicidioIl settimanale Giallo, in edicola a fine dicembre 2025, torna a occuparsi del delitto di Chiara Poggi, la giovane uccisa il 13 agosto 2007 nella sua... Garlasco: possibile ricostruzione del delitto di Chiara Poggi Temi più discussi: Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini; Finita l'inchiesta bis sul delitto di Garlasco. Dalla perizia un assist al condannato Stasi; Delitto di Garlasco, nuova perizia sul caso Poggi: si riapre la partita per Alberto Stasi?; Delitto di Garlasco, la consulenza di Cattaneo cambia i tempi della morte di Chiara Poggi. Garlasco, i carabinieri allo scoperto: Impronte dei polpastrelli del killer sul pigiama di Chiara, ma non le notammoIl colonnello che condusse le prime indagini ammette gli errori: Sangue ovunque, ma due colleghi erano senza calzari ... affaritaliani.it Delitto di Garlasco/ Sempio: Perizia Dna è sospiro di sollievo, lo scontrino del 13 agosto l’ho fatto ioIl delitto di Garlasco a Lombardia Nera, su Telelombardia, con l'intervista esclusiva ad Andrea Sempio: ecco le sue parole ... ilsussidiario.net Nepal India Viaggio appena concluso, gruppo Chiara Poggi. Un percorso intenso, pieno di colori, spiritualità, sorrisi, silenzi, caos e meraviglia. Grazie a chi ha condiviso questo viaggio. Qui alcune foto di questa esperienza incredibile. facebook #Garlasco: "Non è possibile che il decesso sia avvenuto nella notte" A #Mattino5 il medico legale Giuseppe Fortuni sull'orario del decesso di Chiara Poggi x.com