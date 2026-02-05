Gli investigatori hanno trovato vicino a casa Poggi segni che sembrano voler depistare le indagini. Sono stati rinvenuti tracce che fanno pensare a un tentativo di nascondere la verità, mentre si continua a seguire ogni pista sul delitto di Chiara Poggi. La scena si fa sempre più complicata e i dubbi aumentano di giorno in giorno.

Tanti, troppi, i misteri sul delitto di Garlasco. Negli ultimi giorni il dibattito si è spostato sulla bicicletta nera e il sacchetto con i vestiti macchiati di rosso trovato nel canale a Zinagasco, cittadina distante circa 14 chilometri dalla villetta in cui è stata uccisa Chiara Poggi. A parlarne Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio. In collegamento con Mattino 5 il legale ha dato una sua versione dei fatti. Per lui "sono tutti elementi che dimostrano come l’inchiesta dell’epoca facesse acqua da tutte le parti. E non solo: sono segni evidenti di un depistaggio ". Per quanto riguarda la bicicletta, invece, questa sarebbe stata vista nei pressi della casa dei Poggi il giorno dell’omicidio di Chiara. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, cosa hanno trovato vicino a casa Poggi: "Evidenti segni di depistaggio"

Approfondimenti su Garlasco Uccisione

Nella spiaggia di Ischitella a Castel Volturno è stato trovato un pitbull senza vita, con evidenti segni di lotta.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Garlasco, il mistero delle chiamate di Sempio a casa Poggi - Ore 14 Sera 23/10/2025

Ultime notizie su Garlasco Uccisione

Argomenti discussi: Garlasco in TV, novità sui vestiti trovati nel canale, l'indagine conferma: avrebbero potuto gettarli da casa dei Poggi; Garlasco, secondo la perizia Stasi ha aperto la cartella con le immagini pornografiche la mattina del delitto; Caso Garlasco, quella pozza sangue sul gradino, secondo la nuova consulenza Impossibile da evitare; Non si capisce più se si indaga su Andrea Sempio o su Alberto Stasi: cosa stanno cercando sul delitto di Garlasco.

Delitto di Garlasco, Ricci: Dna unghie Chiara artefatto? Probabilità dello 0.4%/ Ma Marina Baldi…Il delitto di Garlasco ieri sera a Farwest con lo scontro a distanza fra Ricci e Baldi, i due genetisti di Stasi e Sempio: cosa hanno detto sul dna ... ilsussidiario.net

Delitto di Garlasco, De Rensis: Sui pc novità a breve/ Palmegiani: Sempio sempre coerenteIl delitto di Garlasco negli studi di Storie Italiane con le parole di Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi. L'intervista anche a Palmegiani ... ilsussidiario.net

Il giorno del delitto di Chiara nella villett di Garlasco furono compiuti molti errori: ecco cosa accadde facebook