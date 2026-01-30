Garlasco Giada Bocellari attacca Luciano Garofano sullo scambio di pedali lei dice cose fuorvianti

Questa mattina a Garlasco si è acceso uno scontro tra Giada Bocellari e Luciano Garofano. La disputa riguarda il cambio di pedali sulla bici di Alberto Stasi, con Bocellari che ha accusato Garofano di aver detto cose fuorvianti. La tensione è salita durante il confronto, e Bocellari ha commentato di essere stanca di questa situazione. La vicenda si infiamma nel cuore della piccola comunità, mentre le divergenze tra gli esperti continuano a dividere l’opinione pubblica.

È bastato un attimo, durante la diretta di Ore 14 di Sera, per far deflagrare la quiete dello studio. Ospite di Milo Infante è il giudice Stefano Vitelli, che al processo di primo grado per il delitto di Garlasco assolse Alberto Stasi per insufficienza di prove. Giada Bocellari, avvocata di Stasi, ha chiesto a Vitelli il motivo per cui non fece sequestrare la Umberto Dei in uso alla famiglia di Alberto. Su questo dettaglio è intervenuto l'ex generale dei Ris Luciano Garofano che ha affermato che "lo scambio di pedali è stato stabilito nell'Appello Bis", quindi Bocellari ha perso la pazienza: "Dice cose fuorvianti, sono stanca".

